Mediaset EXTRA: nuova programmazione da lunedì 13 aprile, i dettagli (Di sabato 11 aprile 2020) Per rendere più piacevole il periodo di quarantena che si prolunga fino a maggio, da lunedì 13 aprile Mediaset EXTRA propone un palinsesto ricco di programmi cult che nel corso degli anni hanno scritto la storia della tv commerciale. Ecco tutta la programmazione completa.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 13 aprile 2020Un graditissimo ritorno che farà sicuramente felici i trentenni di oggi e i bambini di ieri è in arrivo direttamente dall’anno 1987: Licia dolce Licia, la serie tv con protagonista Cristina d’Avena ispirata all’anime giapponese Kiss Me Licia, andrà in onda con due episodi alle otto del mattino. Sempre con Cristina D’Avena, a partire da venerdì 17 aprile, a mezzanotte, inizia una maratona di sette episodi di Arriva Cristina, lo spin off dei telefilm dedicati a Licia. A seguire, ... Leggi su tvsoap Torna Non è la Rai - andrà in onda tutti i lunedì dal 13 aprile su Mediaset Extra

Mediaset Extra si riaccende all’insegna degli anni ‘90

A partire da lunedì 13 Aprile cambierà tutta la programmazione di Mediaset Extra. Come una bella sorpresa nell’uovo di Pasqua, per la gioia dei telespettatori verranno riproposti alcuni programmi cult ...

Italia-Germania 2006 oggi in tv: canale e orario dove seguirla

Emozioni Mondiali? Oggi, sabato 11 aprile, è la giornata giusta. Su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, va in onda una maratona delle partite più seguite e ricordate della storia della ...

