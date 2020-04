Mancano i reagenti, in Toscana migliaia di tamponi fermi nei laboratori: «Fare il test è una lotteria» (Di sabato 11 aprile 2020) FIRENZE. «Non c’è nemmeno più priorità nella scelta dei pazienti. Febbre o non febbre, giovane o anziano. Niente. Me lo lasci dire, tempi di esecuzione del test e di risposta dai laboratori dipendono dal caso, anzi dal cu.. che uno ha. È una lotteria. Ci sono pazienti a cui bastano 2 o 3 giorni, altri che aspettano più di una settimana». Aveva risposto alla chiamata quasi sorpreso Giuseppe Figlini, presidente dell’ordine dei medici di Pisa. Forse s’aspettava qualcuno che lo rincuorasse. Invece «tamponi, ci risiamo». Nel senso che in tutta la Toscana, in assenza di vaccino, la strategia più utile alla comunità scientifica e medica per fiaccare l’epidemia e rallentare il passo di Covid-19 procede a singhiozzo. E i primi a verificarlo sul campo sono proprio i medici di famiglia. «A ... Leggi su iltirreno.gelocal Mancano i reagenti - in Toscana migliaia di tamponi fermi nei laboratori : «Fare il test è una lotteria»

Le Regioni fanno più tamponi. Ma mancano reagenti per test (Di sabato 11 aprile 2020) FIRENZE. «Non c’è nemmeno più priorità nella scelta dei pazienti. Febbre o non febbre, giovane o anziano. Niente. Me lo lasci dire, tempi di esecuzione dele di risposta daidipendono dal caso, anzi dal cu.. che uno ha. È una lotteria. Ci sono pazienti a cui bastano 2 o 3 giorni, altri che aspettano più di una settimana». Aveva risposto alla chiamata quasi sorpreso Giuseppe Figlini, presidente dell’ordine dei medici di Pisa. Forse s’aspettava qualcuno che lo rincuorasse. Invece «, ci risiamo». Nel senso che in tutta la, in assenza di vaccino, la strategia più utile alla comunità scientifica e medica per fiaccare l’epidemia e rallentare il passo di Covid-19 procede a singhiozzo. E i primi a verificarlo sul campo sono proprio i medici di famiglia. «A ...

fr_ncesco : @DocThomas @CristinaDragani @SignorErnesto Riguardo ai tamponi non mancano (solo) i laboratori ma i reagenti. La fi… - fbrancoli : RT @mario78neri: Mancano i reagenti, in Toscana migliaia di tamponi fermi nei laboratori: «Fare il test è una lotteri… - mario78neri : Mancano i reagenti, in Toscana migliaia di tamponi fermi nei laboratori: «Fare il test è una lotteri… - attiliolioi : @DonatoRobilotta @mauroev È un mistero gaudioso ? No , mancano i reagenti ! Ma che li facessero fare all'Istituto F… - ellygatta81 : @Cartabellotta Mi segnalano che in Toscana mancano i reagenti per i tamponi ?? -