(Di sabato 11 aprile 2020), ex protagonista di Temptation Island, è incinta ma sta avendo un po’ di. Ecco che cosa ha rivelato lei stessa sui social Temptation Island:aspetta un bambino Vi ricordate di? Se siete appassionati dei programmi di Maria De Filippi, sicuramente.ha partecipato due anni fa a Temptation Island con il fidanzato Michael. Il pubblico è stato davvero molto sorpreso delle reazioni didavanti ai video di Michael. Lui le ha mancato di rispetto più volte, raccontando cose molto personali. Tra loro ovviamente le cose poi non si sono chiarite e si sono lasciati.ha avuto una vita sentimentale abbastanza complicata da allora, ma pochi mesi fa ha ritrovato la serenità con Mattia Monaci. I due hanno deciso disul serio, sono andati a convivere e hanno deciso di avere un bambino.ha aspettato ...

KontroKulturaa : Lara Zorzetto mostra l'ecografia, piccoli problemi con la gravidanza: 'Devo fare meno sforzi' - - bnotizie : Lara Zorzetto, l’ex Temptation mostra la foto dell’ecografia: “Che spettacolo” - bnotizie : Lara Zorzetto, l’ex Temptation mostra la foto dell’ecografia: “Che spettacolo” - bnotizie : Temptation Island, Lara Zorzetto posta l`ecografia: `Tengo a bada la tiroide` - zazoomnews : Temptation Island, Lara Zorzetto mostra l’ecografia: come procede la gravidanza -

Ultime Notizie dalla rete : Lara Zorzetto

Caffeina Magazine

Lara Zorzetto diventerà presto mamma: la ragazza che aveva partecipato a Temptation Island insieme al suo fidanzato di allora ha ritrovato la felicità ed è emozionata per l’arrivo del primo figlio o ...Temptation Island, Lara Zorzetto pubblica l’ecografia del suo bebè: come procede la gravidanza e come tiene a bada la tiroide Procede la gravidanza di Lara Zorzetto che nelle scorse ore è tornata a ...