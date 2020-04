Coronavirus, Sergio Mattarella: “Sarà una Pasqua diversa per tutti. Molti la trascorreranno in solitudine, sarà così anche per me” (Di sabato 11 aprile 2020) “Questo giorno sarà diverso per tutti. In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che Molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me“. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio alla vigilia di Pasqua in cui si rivolge a tutti gli italiani, ricordando l’importanza di rispettare le misure per lottare tutti insieme contro il Coronavirus, e scongiurare la diffusione dell’epidemia. L'articolo Coronavirus, Sergio Mattarella: “Sarà una Pasqua diversa per tutti. Molti la trascorreranno in solitudine, sarà così anche per me” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sergio Mattarella video messaggio auguri Pasqua/ "Vittoria vicina contro coronavirus"

Coronavirus - il video messaggio del presidente Sergio Mattarella per gli auguri di Pasqua : la clip integrale

