Coronavirus, parla un calabrese guarito: “Non ho avuto contatti con nessuno dal Nord, è mistero sul contagio. Mi ha salvato un farmaco” (Di sabato 11 aprile 2020) Si chiama Filippo Di Scianni, ha 47 anni, ed è stato uno dei primi calabresi ad aver contratto il Coronavirus. Oggi può dirsi perfettamente guarito e raccontare la sua storia, come ha fatto ai microfoni di StrettoWeb, ha rilasciato una toccante testimonianza. “Io mi ritengo fortunato, ho superato la situazione, ma molti non ce l’hanno fatta”, ha detto prima di raccontare la sua storia: “il 13 marzo sono risultato positivo, ma venivo da otto giorni con febbre molto alta. Avevo chiesto il tampone già da giorni, mi è stato fatto la mattina del 13. Il giorno successivo è arrivato il risultato del test, dove appunto i medici hanno dato la conferma di positività”. Ma come è avvenuto il contagio? “sono stato con un collega assicuratore il 2 marzo, poi lui risultò positivo e fu ricoverato due ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’ultima opera di Tvboy parla di Pasqua e di fase 2 dell’emergenza

Lo stesso sito del ministero della Salute nella sua pagina di contrasto alle fake news parla del caldo scrivendo: «Non esistono evidenze scientifiche che esporsi al sole, o vivere in Paesi a clima ...

La Fais (Federazione Associazioni Incontinenti Stomizzati) aderisce alla raccolta fondi promossa da FNOPI in favore degli infermieri colpiti da Covid-19 e delle loro famiglie. È sotto gli occhi di tut ...

