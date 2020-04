Coronavirus | gli USA sono il Paese più colpito | più morti che in Italia | “A New York i

(Di sabato 11 aprile 2020) Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University19.701 le vittime di Covid-19 registrate negli Usa dall’inizio della pandemia e 506.188 i contagiati. Ilsi conferma così come lo Stato piùdal, superando anche l’per numero di decessi. Il numero dipernello stato di Newe’ di 783 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 777 vittime del 9 aprile. E’ il quinto giorno consecutivo che lo stato di Newconta piu’ di 700al giorno: il 6 aprile 731, il 7 aprile 779, l’8 aprile 799, il 9 aprile 777 e il 10 aprile 783. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo, sottolineando che il numero deicomplessivi nello stato a causa dele’ di 8.627. “Potete vedere che i numeri in un qualche modo si stabilizzano, ma si stabilizzano ad un ...

Come stanno gli italiani dopo oltre un mese di isolamento? Quali sono i maggiori problemi psicologici che hanno dovuto affrontare per il coronavirus e che devo ancora vincere? Alcune risposte le ...Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - Saranno per prima i malati, le persone che stanno facendo chemioterapia, gli immunodepressi, i disabili gravi, che escono di casa per recarsi presso le strutture ...