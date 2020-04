A Napoli 7 nuovi contagi nella Rsa Padre Annibale di Francia (Di sabato 11 aprile 2020) La Rsa 'Padre Annibale di Francia' che si trova nel quartiere Colli Aminei a Napoli è la seconda casa di cura per anziani in città, dove si sono riscontrati casi di Covid-19. Registra 7 nuovi contagi di pazienti risultati positivi al coronavirus e isolati. Tamponi agli altri ospiti e ai sanitari. Leggi su fanpage Virus – Napoli - raddoppia incremento giornaliero nuovi positivi

Salerno - +25 nuovi contagi. Su Napoli e Avellino - 0 a Benevento

Coronavirus - a Napoli 35 nuovi contagi : 542 i positivi (Di sabato 11 aprile 2020) La Rsa 'di' che si trova nel quartiere Colli Aminei aè la seconda casa di cura per anziani in città, dove si sono riscontrati casi di Covid-19. Registra 7di pazienti risultati positivi al coronavirus e isolati. Tamponi agli altri ospiti e ai sanitari.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, i dati della Campania: 87 nuovi positivi: Coronavirus, i d… - news24_napoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 87 nuovi positivi ma con meno… - stefarussnaples : #mentana 1500 nuovi contagi oggi in #Lombardia. @TgLa7 loro, nel TG delle 20:00 mandano il servizio da Ballarò. Qu… - FedericaMarcia3 : @RaimondoSecci @dansCrypt19 @jopinaps22 @FBiasin Appunto!in campania ed a Napoli no! E non solo la pizza!! E' vieta… - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, bollettino su Napoli: 21 nuovi positivi e un decesso -