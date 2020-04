Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

Coronavirus - dalla spesa ai lavori domestici : il lockdown cambia le abitudini. Smartworking : il 56% vorrebbe continuare anche dopo

quindi è inutile farsi prendere dal panico e comprare più del necessario (sebbene fare una spesa che duri almeno una settimana è più che consigliato per limitare le volte in cui sarà necessario uscire ...

Da allora la gestione dell’emergenza per il Coronavirus in Italia ha mescolato conferenze stampa del presidente del ... con farraginose auto-certificazioni cartacee per poter uscire a fare la spesa, ...

