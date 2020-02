Un bimbo di 6 anni è gravissimo dopo un incidente con la slitta (Di venerdì 28 febbraio 2020) Sono considerate disperate le condizioni di un bambino di 6 anni straniero, pare di nazionalità tedesca, che questa mattina all'Alpe di Siusi è rimasto coinvolto in un incidente con la slitta. Inizialmente la dinamica non era chiara e sembrava fosse legata ad una caduta dalla seggiovia. Il bambino è stato trovato nei pressi della stazione a valle dell'impianto Panorama. Immediato il trasporto in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Leggi su agi

