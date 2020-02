San Valentino: il cacao è realmente un afrodisiaco? (Di martedì 11 febbraio 2020) Il cacao è ormai riconosciuto come un superfood che apporta preziosi nutrienti, in particolare benefici per il sistema cardiovascolare. In passato era ritenuto un potente afrodisiaco ed è questa una delle ragioni per cui il cioccolato – soprattutto in occasione della festa degli innamorati di San Valentino, ormai alle porte – è il regalo dell’amore per antonomasia. Ma il cacao è realmente un afrodisiaco? La scienza boccia questa ipotesi, ma conferma l’azione dell’ingrediente sulla ‘brain chemistry‘ dell’amore. In particolare il cacao ‘va dritto al cuore‘ del piacere sessuale aumentando i livelli di serotonina, l’ormone del buon umore, che promuove l’eccitamento sessuale e il desiderio. Poi grazie alla feniletilamina stimola la produzione di endorfine, responsabili dello stato di euforia che si prova durante ... meteoweb.eu

