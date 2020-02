Ruvo di Puglia, boato nella notte: esplode bomba sotto l’auto di un carabiniere (Di martedì 11 febbraio 2020) nella notte a Ruvo di Puglia (Bari) ignoti hanno collocato una bomba artigianale sotto l'auto privata di un carabiniere in servizio al Nucleo radiomobile della Compagnia di Andria, parcheggiata sotto la sua abitazione. L'auto è andata completamente distrutta. Fortunatamente non si registrano feriti. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. fanpage

