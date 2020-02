Pechino Express 2020, la prima puntata in diretta dalle ore 21:20 (Di martedì 11 febbraio 2020) Pechino Express è l'adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca, giunto all'ottava edizione, in onda su Rai 2, ogni martedì in prima serata.Pechino Express 2020: le anticipazioni della prima puntataPechino Express 2020, la prima puntata in diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 11 febbraio 2020 09:57. blogo

Notiziedi_it : I concorrenti di Pechino Express 2020 sull’Isola del Buddha d’oro per iniziare la nuova edizione: anticipazioni 11 … - FranGirlz : RT @peterstparker: quanto sono sottona che dopo anni mi sto facendo il rewatch di tutta la stagione di pechino express con lauro e edo io m… - _vitroia_ : RT @coeurry: Voglio ricordarvi questo momento epico di Pechino express protagonisti Achille ed Edoardo TTACCI TUA M’HAI FATTO PIJA N COLLAS… -