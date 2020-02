Pallanuoto femminile, Preolimpico Trieste 2020: sorteggiati i gironi. Setterosa con l’Olanda, fondamentale il primo posto (Di martedì 11 febbraio 2020) Sono stati sorteggiati a Losanna, in Svizzera, i gironi dei tornei preolimpici di Pallanuoto: l’Italia sarà presente nella competizione femminile, che mette in palio due posti per Tokyo 2020 ed è stata inserita nel Girone A con Paesi Bassi, Francia, Slovacchia e la seconda delle formazioni asiatiche che uscirà dal torneo continentale. Il Preolimpico femminile si giocherà a Trieste dall’8 al 15 marzo, e per le azzurre non dovrebbero esserci problemi nel superare girone e quarti di finale, poi in semifinale ci saranno probabilmente Ungheria o Grecia: sarà fondamentale la vittoria del raggruppamento per evitare presumibilmente le magiare ed incrociare le elleniche. Preolimpico femminile Girone A Paesi Bassi Francia Italia Asia 2 Slovacchia Gruppo B Grecia Ungheria Israele Nuova Zelanda Asia 1 Preolimpico MASCHILE Gruppo A Georgia Asia 1 Canada Brasile Montenegro Grecia Gruppo ... oasport

