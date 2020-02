Meteo NAPOLI: variabile, tra schiarite e qualche nuova PIOGGIA (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà ancora incerto martedì, ma con schiarite che si faranno via via più ampie. Mercoledì prevarrà il sole, ma sarà solo una tregua prima di una nuova perturbazione. Martedì 11: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 10°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 20 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Mercoledì 12: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Giovedì 13: molto nuvoloso con PIOGGIA. Stima PIOGGIA 3 mm. Temperatura da 10°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Venerdì 14: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 2 mm. Temperatura da 9°C a ... meteogiornale

