Meteo MILANO: molto mite e ventoso per favonio. Calo termico a metà settimana (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO sarà soleggiato e ventoso martedì, con temperature elevate per la stagione a causa del foehn. La situazione resterà caratterizzata da stabilità anche nei giorni a seguire, ma con lieve Calo termico per l'attenuazione del foehn. Martedì 11: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche 52 Km/h. Zero termico: circa 1700 metri. Mercoledì 12: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 5 Km/h, raffiche 43 Km/h. Zero termico: circa 1500 metri. Giovedì 13: poco nuvoloso. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 7 Km/h. Zero termico: circa 1400 metri. Venerdì 14: quasi sereno. Temperatura ... meteogiornale

