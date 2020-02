METEO FEBBRAIO: verso FREDDO POLARE di fine inverno, ecco quando (Di martedì 11 febbraio 2020) Finora è un inverno completamente sottotono, con temperature quasi costantemente superiori alla norma. FEBBRAIO sta riproponendo un quadro tutt'altro che invernale e le poche modestissime irruzioni fredde hanno avuto effetti, pur di poco conto, tra le regioni adriatiche e quelle meridionali. Le cause di questa stagione così avara di FREDDO e neve le abbiamo costantemente evidenziate: tutto nasce dalla forza spropositata del Vortice POLARE, che trova sempre nuova linfa per alimentarsi. quando il Vortice POLARE è così forte, le correnti zonali sono intense e non consentono discese fredde meridiane. In questi ultimi giorni siamo dinanzi ad un Vortice POLARE compattissimo alle medie-basse quote dell'atmosfera, raro da vedersi soprattutto ora a FEBBRAIO quando sarebbe fisiologico attendersi un allentamento da parte del Vortice POLARE. L'evoluzione METEO non appare ... meteogiornale

