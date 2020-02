Liberato in concerto a Milano: raddoppiano le date del 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Liberato raddoppia e annuncia un secondo concerto al Forum di Milano, il 26 Aprile 2020. Dopo che la prima data – annunciata dai cartoni delle pizze – è andata subito sold out, il cantante mascherato si adopera per accontentare tutti quelli che non hanno fatto in tempo ad acquistare i biglietti. Liberato: il secondo concerto a Milano nel 2020 Questa volta ha usato un modo meno particolare per comunicare un nuovo concerto, ma si è trattato comunque di una buona notizia per i suoi fan. Ha infatti pubblicato un video su Instagram, in cui si susseguono le immagini delle esibizioni precedenti. La didascalia poi non lascia alcun dubbio: “E bigliett’ p’o 25 aprile so’ fernùt’, ‘o ffacìmm n’ata vot’. Once again, nuova data 26 aprile”. Così, un po’ in inglese e un po’ nel suo dialetto madre, conferma ciò che le ... notizie

psychoher : Ancora deve partire e già sta gioiendo perché ho detto che vorrei salire per il concerto di Liberato ?? - forhazseyesonly : Non sono devo accettare con tutta la calma del mondo che i cantanti stranieri fanno concerti solo ed esclusivamente… - acidintheveins : aaa nuova data di liberato evvai vedi che facevo bene a non accontentarmi degli spalti e ad aspettare un ipotetico nuovo concerto -