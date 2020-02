Leonori: auguri per nuova carica a Marietta Tidei (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – “Voglio formulare i miei piu’ sinceri auguri alla collega Marietta Tidei che oggi abbiamo eletto Presidente del XI Commissione consiliare Sviluppo Economico. Sono certa che sapra’ affrontare i diversi temi che riguardano lo sviluppo e le attivita’ produttive con serieta’, competenza e spirito di condivisione. Posso assicurare, da parte mia, che non faro’ mancare il mio apporto e la mia piena collaborazione nel lavoro che ci attende”. Cosi’ in un comunicato la consigliera dem della Regione Lazio Marta Leonori. L'articolo Leonori: auguri per nuova carica a Marietta Tidei proviene da RomaDailyNews. romadailynews

