Le 7 principali anticipazioni su The Handmaid’s Tale 4 svelate da produttori e showrunner (Di martedì 11 febbraio 2020) L'attesa per The Handmaid's Tale 4, rinnovata in anticipo rispetto al finale della terza stagione, si protrae ormai da parecchi mesi e durerà ancora a lungo. La pubblicazione del seguito del romanzo di Margaret Atwood cui la serie si ispira – il bestseller globale The Testaments, I Testamenti in italiano – aiuta a tenere i fan occupati, ma non frena la curiosità su ciò che sarà di June nella prossima stagione. Dopo i timori sulla possibile conclusione della serie, smentiti però da Bruce Miller, lo stesso showrunner e alcuni produttori esecutivi hanno offerto alcune rassicurazioni che possiamo sintetizzare in sette certezze su The Handmaid's Tale 4. The Handmaid's Tale 4 avrà dieci episodi La comunicazione ufficiale di Hulu secondo cui The Handmaid's Tale 4 avrebbe avuto soltanto dieci episodi, rispetto ai 13 della seconda e della terza, aveva fatto pensare a una fine ormai ... optimaitalia

