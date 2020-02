‘Gf Vip 4’, ecco i dati d’ascolto della decima puntata! (Di martedì 11 febbraio 2020) La quarta edizione del Grande Fratello Vip sembra continuare a non convincere del tutto il pubblico che di volta in volta premia il reality show con ascolti piuttosto tiepidi. La decima puntata del programma targato Mediaset, infatti, ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.292.000 spettatori con uno share pari al 19.3%. Un risultato, quest’ultimo, nettamente in ribasso rispetto a quanto raggiunto dalle edizioni precedenti. Se infatti la decima puntata della seconda edizione fu seguita da 5.211.000 persone con il 24,41% di share, quella della terza edizione da 3.769.000 spettatori con uno share pari al 20,9%. E voi che cosa ne pensate? Avete seguito la puntata di ieri sera? L'articolo ‘Gf Vip 4’, ecco i dati d’ascolto della decima puntata! proviene da Isa e Chia. isaechia

