FOLLI temperature in vista: altro che Inverno! (Di martedì 11 febbraio 2020) Guardare i modelli matematici di previsione, in questo periodo, serve a poco. Se si è alla ricerca di qualche novità meteo climatica si resta delusi, se si è alla ricerca di qualche fenomeno comunque interessante allora gli spunti di discussione non mancano. Purtroppo il tema dominante è sempre quello: l'assenza dell'Inverno. Se preferite, è la stessa cosa, l'incredibile sequenza di "caldo anomalo" che sta investendo gran parte del vecchio continente. Anche in questo momento, benché il vento oceanico smorzi un attimino i tepori, le temperature stazionano ostinatamente al di sopra delle medie climatiche di riferimento. Ed è nulla se raffrontato a quel che accadrà nei primi giorni della prossima settimana. In Atlantico continueranno a imperversare enormi depressioni, sostenute chiaramente da un Vortice Polare esagitato. Ma a partire da domenica ci aspettiamo un affondo ... meteogiornale

