Coronavirus: confermato primo caso di contagio in California, a San Diego. In Cina le vittime sono più di mille (Di martedì 11 febbraio 2020) È un cittadino americano che è stato evacuato da Wuhan, in Cina, epicentro dell’epidemia, nella base aerea di Miramar. Salgono a 13 i casi di positività al test accertati in America. In Cina, intanto, le vittime sono più di mille corriere

Tg3web : ?? #Coronavirus, confermato il terzo caso a Roma. È uno degli italiani rimpatriati da Wuhan - stanzaselvaggia : Purgatori presenta il film “Virus letale”: un virus che uccide in 72 ore per lui è SIMILE al coronavirus e “è cur… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @QRepubblica: 'L'assenza di casi in Africa è un dato attuale che deve essere confermato. E' un'area in cui bisogna investire, perchè il… -