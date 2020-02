Cedolino pensione febbraio 2020: come leggerlo, le voci, i rimborsi di gennaio (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Cedolino pensione di febbraio 2020 è già andato in pagamento e molti pensionati avranno già avuto modo di riceverlo. Per chi ancora non avesse avuto modo di farlo può visualizzarlo tramite il servizio online Inps. Ricordiamo che il Cedolino pensione è il documento che consente ai pensionati italiani di vedere l’importo erogato ogni mese dall’Inps, visualizzando e verificando i motivi per cui a volte le cifre possono subire variazioni. Abbiamo avuto modo di vedere purtroppo come già le somme accreditate nel Cedolino di gennaio 2020 sia state più basse del dovuto. Niente paura comunque, questo mese l’Inps porrà rimedio effettuando i rimborsi dovuti. Inps a pubblicato un avviso specifico su come leggere il Cedolino pensione di febbraio 2020, le voci che lo compongono, le trattenute fiscali e i conguagli, nonché le riduzioni per le pensioni di importo elevato. > Pensioni 2020: il ... leggioggi

borghi_claudio : @CottarelliCPI @repubblica Carlo su non è difficile: cedolino per quando eri al FMI, accredito pensione (a 59 anni!… - GuidoAlberto6 : Come si legge il cedolino della pensione - MPellegrini1988 : RT @borghi_claudio: @CottarelliCPI @repubblica Carlo su non è difficile: cedolino per quando eri al FMI, accredito pensione (a 59 anni!!!)… -