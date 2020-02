Vanessa Bryant, il primo messaggio devastante per la figlia Gianna (Di martedì 11 febbraio 2020) Vanessa Bryant, il primo messaggio devastante per la figlia Gianna morta nel tragico incidente d’elicottero insieme al papà Kobe Bryant. La moglie della stella Nba Kobe Bryant sta affrontando con grande dignità l’immane tragedia che l’ha travolta quando l’elicottero sul quale viaggiavano suo marito e una delle sue figlie è precipitato. Vanessa Bryant aveva già … L'articolo Vanessa Bryant, il primo messaggio devastante per la figlia Gianna è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

zazoomnews : Vanessa Bryant: “Sto provando ad accettare la morte di Kobe non riesco con Gigi” - #Vanessa #Bryant: #provando… - Anna96640103 : Vanessa Bryant: 'Sto provando ad accettare la morte di Kobe, non riesco con Gigi' - MarcoBeltrami79 : Come si fa ad elaborare un doppio lutto simile? #KobeBryant -