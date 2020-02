Val Seriana, due escursionisti precipitano in un burrone: salvati con l’elisoccorso (Di lunedì 10 febbraio 2020) Incidente in montagna nei pressi del bivacco Testa di Oneta, in alta Val Seriana. È quanto accaduto a due giovani escursionisti nella giornata di domenica 9 febbraio. Uno dei due, un 20enne, ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'altro invece a quanto risulto ne sarebbe uscito illeso. fanpage

TurismoBergamo : Nuove conoscenze durante una gita fuori porta sul Monte Blum. ??Monte Blum, Val Seriana ??@oggiescoblog… - Dome689 : Nuovi nati, l’anno nero della Val Seriana Record negativo per Castione e Leffe - montagne_paesi : Muore in motoslitta nella notte al Pian della Palù - Montagne & Paesi - Un 40enne svizzero in vacanza in Val Serian… -