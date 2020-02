Una Vita anticipazioni 10-14 febbraio 2020: Lucia in pericolo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le anticipazioni di Una Vita annunciano una misteriosa aggressione, segreti svelanti e ritorni inaspettati. Dalle trame delle puntate della popolare soap iberica in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio su Canale 5, emergono clamorosi colpi di scena. Lucia perde i sensi, dopo essere caduta dalle scale, ma padre Telmo è l’unico a non credere all’ipotesi di un incidente. Nel frattempo, Casilda fa una scoperta sconvolgente su Jacinto. anticipazioni Una Vita: Lucia perde i sensi, padre Telmo preoccupato Al matrimonio di Antonito e Lolita ci sono anche Maria Luisa e Victor, tornati da Parigi per la lieta occasione. Durante il ricevimento, padre Telmo nota l’assenza di Lucia e teme il peggio. Il parroco cerca di rintracciarla e la trova distesa a terra in fondo alle scale, priva di sensi. Frate Guillermo si rende conto che il suo pupillo si senta in colpa per ciò che è ... kontrokultura

