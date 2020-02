Un gruppo di cinesi aggredito a Roma: «Andatevene, avete il Coronavirus» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chiamiamola semplificazione da isteria collettiva o, per meglio dire, allarmismo che consente a tutto e tutti di dare libero sfogo alla propria indole razzista. Quel che è accaduto a Roma nel pomeriggio di domenica non è una novità, perché altri fatti simili sono accaduti (e stanno accadendo) in Italia da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Il teatro di questi insulti e dell’aggressione cinesi è il quartiere capitolino Don Bosco – in zona Tuscolana -, dove alcuni giovani hanno preso di mira un gruppetto di orientali a suon di insulti e minacce. LEGGI ANCHE > Palermo, aggressione razzista nei confronti di un ragazzo originario del Senegal Nel video condiviso da Il Messaggero si vedono le scene finali di questo quadro degradante. Si mostra un giovane, palesemente sopra le righe, che se la prende con un gruppetto di cinesi inveendo contro di loro e ... giornalettismo

