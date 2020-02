Sasso lanciato dal cavalcavia colpisce un’auto: a bordo c’erano gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti (Di lunedì 10 febbraio 2020) I due attori della serie tv Sky “I delitti del Bar Lume” Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti sono stati colpiti da un Sasso lanciato da un cavalcavia dell’A25 mentre a bordo della loro auto erano diretti a Roma. L’incidente è avvenuto mentre viaggiavano in autostrada, all’altezza di Avezzano, come riferisce Il Messaggero: la pietra ha centrato il parabrezza distruggendolo e poi è finita nell’abitacolo. I due attori, che erano di ritorno dopo uno spettacolo teatrale, sono stati investiti dalle schegge di vetro ma fortunatamente non hanno riportato ferite. Alla guida c’era Stefano Fresi, che è riuscito a raggiungere la stazione di servizio di Montevelino Nord e dare l’allarme. L'articolo Sasso lanciato dal cavalcavia colpisce un’auto: a bordo c’erano gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

Noovyis : (Sasso lanciato dal cavalcavia colpisce un’auto: a bordo c’erano gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti)… - FQMagazineit : Sasso lanciato dal cavalcavia colpisce un’auto: a bordo c’erano gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti - TutteLeNotizie : Sasso lanciato dal cavalcavia colpisce un’auto: a bordo c’erano gli attori Stefano Fresi e… -