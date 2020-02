Previsioni Meteo Horror per la prossima settimana, caldo-monstre in tutt’Italia tra 17 e 18 Febbraio: rischio +30°C al Sud!!! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sull’Italia sono davvero impressionanti: dopo l’ondata di forte vento e caldo anomalo di queste ore, che culminerà nella giornata di domani – Martedì 11 Febbraio – in picchi +25°C nella Sicilia orientale e di oltre +20°C su tutto il medio e basso Adriatico (Abruzzo, Molise e Puglia), si delinea la prospettiva di un’ondata di caldo ancor più intensa per l’inizio della prossima settimana. L’ultimo aggiornamento di GFS per Lunedì 17 e Martedì 18 Febbraio è davvero impressionante: come possiamo osservare nelle mappe che pubblichiamo nell’immagine a corredo dell’articolo, rischiamo di avere isoterme di +20°C ad 850hPa nelle zone joniche di Calabria e Sicilia. Significa temperature di +20°C a 1.500 metri di altitudine, in libera atmosfera. Quindi massime ancora più alte, con il soleggiamento, ... meteoweb.eu

