Premio Strega 2020, annunciati i primi cinque nomi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Premio Strega 2020, annunciati i primi cinque nomi Anche quest’anno si torna a parlare del Premio Strega. Certo è ancora presto, ma per l’edizione 2020 spuntano fuori i primi cinque nomi di un lungo elenco che andrà poi sfoltito per formulare la dozzina ufficiale del Premio letterario. Gli Amici della Domenica, la storica giuria che si occupa del Premio Strega, ha svelato i primi cinque autori che puntano alla vittoria. Tra i primi cinque nomi vediamo il già annunciato Sandro Veronesi, con il romanzo Il colibrì, pubblicato da La nave di Teseo, ed è tra i titoli più forti di questa prima cernita d’autori. Secondo le prime indiscrezioni, come riportato da Ansa, qualcuno parla persino del ritorno della casa editrice Feltrinelli, fuori dal giro del Premio Strega ormai da anni, e lo farebbe con un esordio: Gian Arturo Ferrari, con il romanzo Ragazzo italiano. Premio Strega ... tpi

