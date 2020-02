Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati al via. I punti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati al via. I punti Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il nuovo appuntamento previsto per oggi, lunedì 10 febbraio 2020, tra governo e sindacati a proposito della riforma generale del sistema Pensionistico. Dopo un discorso generale introduttivo e un focus sulla pensione di garanzia per i giovani, un altro tema portante sarà discusso in giornata, quello della flessibilità in uscita, e dunque anche del post-Quota 100. Il prossimo 19 febbraio, invece, si parlerà di previdenza complementare, come spiegato in quest’articolo a proposito della roadmap prefissata. Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati, i temi di lunedì 10 febbraio Una cosa è certa: il pacchetto complessivo della misura che andrà a compensare Quota 100 e a garantire una flessibilità in uscita per tutti dovrà costare di meno del pacchetto Quota ... termometropolitico

