Passa il referendum in Svizzera, la norma anti-omofobia diventa legge (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con il 63,1% di voti a favore, la Svizzera ha approvato l’estensione della norma antirazzismo che andrà a occuparsi di tutte le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Da ieri, in Svizzera, l’omofobia è reato. Il dibattito contro l’omofobia avviato nel 2013 Il dibattito parlamentare per la lotta alla discriminazione sessuale era iniziato nel 2013 grazie all’iniziativa del consigliere nazionale socialista vallesano Mathias Reynard. La legge, approvata nel 2018, è Passata ora al vaglio dei cittadini, chiamati a decidere su un allargamento del raggio d’azione della norma, che introduce esplicitamente nel Codice Penale il divieto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale. La comunità LGBT otterrà quindi maggiore protezione dagli insulti e dagli attacchi pubblici al loro orientamento sessuale. Una norma che non si applica in ambito familiare né tra gruppi ... thesocialpost

