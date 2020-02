Pago e Serena Enardu, è di nuovo crisi: nervi tesi al Gf Vip, la ragazza è sotto accusa (Di martedì 11 febbraio 2020) L’ingresso di Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip ha spaccato l’opinione pubblica. C’è chi è a supporto della ragazza, entrata per cercare di recuperare il rapporto con Pago dopo essersi detto addio a Temptation island Vip la scorsa estate. C’è, invece, chi considera l’ingresso della Enardu una mossa per farsi pubblicità ai danni del cantautore. Fra i “detrattori” della ragazza spicca anche il nome di Pedro, fratello di Pago, che entra nel reality per un confronto con la coppia. Il fratello di Pago entra nella Casa L’ingresso di Pedro, fratello di Pago, nella Casa del Grande Fratello Vip sembra aver smosso le acque nel rapporto tra Serena Enardu e il cantautore. I primi ad incontrarsi, nel salone della Casa, sono proprio i fratelli. Pedro non ha apprezzato la scelta di Serena di entrare nel reality in qualità di concorrente e questo non lo nega davanti a Pago: “Serena se ... thesocialpost

