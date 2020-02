Noi, vittime del pensiero debole (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il filosofo protestante Olivier Abel e il filosofo cattolico Rémi Brague dialogano attorno al rapporto delle società moderne con la verità. La Croix: Fake news, complottismo, contestazione delle verità scientifiche maggiormente riconosciute… L’importanza della verità sembra non essere più garantit ilfoglio

Ettore_Rosato : #GiornodelRicordo delle vittime delle #foibe e dell’Esodo. A noi spetta non disperdere la memoria di quanto success… - matteosalvinimi : “Caro Toscani, per noi su quel ponte c’era tutto”, dicono i familiari delle vittime. A lui non interessa? A noi sì.… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, i parenti delle vittime contro Toscani: “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi eran… -