Maverick Vinales, MotoGP: “Il Mondiale? Molto difficile, Marquez è a un livello molto alto. Possiamo lottare per le gare” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Maverick Vinales è uscito col morale alto dai Test MotoGP che sono andati in scena nel weekend a Sepang. Lo spagnolo ha infatti brillato in sella alla sua Yamaha, risultando il più veloce sul passo gara e traendo ottime indicazioni da una moto che al momento sembra essere ben performante e pronta per dire la sua nel corso del Mondiale che scatterò il prossimo 8 marzo in Qatar. Il team di Iwata non ha nascosto il sogno di lottare per il titolo Mondiale contro il fuoriclasse Marc Marquez ma Maverick Vinales è stato molto cauto in un’intervista concessa a Motorsport Magazine: “Per il campionato sarà molto difficile perché Marc è ad un livello molto alto e la Ducati è molto veloce. Ma abbiamo l’opportunità di essere lì e di vincere gare. Non siamo lontani adesso, siamo molto vicini. Se avremo più velocità massima e una migliore frenata saremo almeno in grado di lottare per la vittoria ... oasport

