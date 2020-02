Martina Rossi: la Procura chiede 3 anni di carcere per gli imputati (Di martedì 11 febbraio 2020) Prosegue il processo d’appello per la morte di Martina Rossi, 20enne morta nel 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un albergo di Palma di Maiorca (secondo l’accusa, per sfuggire a uno stupro). La Procura generale di Firenze ha chiesto 3 anni di reclusione per i due imputati, alla sbarra con l’accusa di tentata violenza sessuale di gruppo. In primo grado erano stati condannati a 6 anni per tentato stupro e per morte in conseguenza di altro delitto (ma quest’ultimo reato è estinto per intervenuta prescrizione). La rabbia del padre di Martina Rossi La rabbia del papà di Martina Rossi, morta nel 2011 dopo essere caduta dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, è un sentimento che non trova ristoro negli esiti della giustizia. Ne ha parlato più volte e ha ribadito la sua posizione ai microfoni di TgCom24, a margine dell’udienza del processo d’appello per la morte della ... thesocialpost

