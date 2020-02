Mara Venier Sbotta Per le Critiche sui Compensi Del Festival di Sanremo! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Amadeus ha scelto al suo fianco per la serata conclusiva del Festival di Sanremo Mara Venier. La regina della domenica pomeriggio però è finita al centro delle Critiche per il suo cachet considerato troppo elevato, tuttavia con la sua solita schiettezza Zia Mara ha risposto a tema. Ecco nei dettagli cosa è successo. Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo Amadeus ha voluto al suo fianco Mara Venier. Tutti noi siamo rimasti stupiti e divertiti guardando la sua discesa a piedi scalzi della celebre scalinata del Teatro Ariston perché aveva paura di inciampare con i tacchi. In realtà però la regina della domenica pomeriggio sul palco è stata poco presente, l’abbiamo vista infatti solo all’inizio ed è poi rientrata una seconda volta per pochi minuti, le altre vallette di quella sera, inoltre, erano Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Nelle ... gossipnews.tv

stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -