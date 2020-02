Joon Ho batte Scorsese 4 a 0 (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Academy spariglia le carte e fa storia: “Parasite” di Bong Joon Ho è miglior film, miglior film straniero, miglior regia e migliore sceneggiatura originale. È il primo film non in lingua inglese a conquistare l’Oscar più alto (“The Artist” non conta, era muto!). Ma i primati si sprecano: primo film sud coreano a salire nell’empireo hollywoodiano del cinema, primo a rastrellare tutte le statuette strategiche, anche regia e sceneggiatura. Aggiungo: il film più povero (di budget, non di idee) che abbia mai ottenuto la statuetta suprema. Spettacolo nello spettacolo, un incredulo Bong Joon Ho che parla solo coreano e una platea di grandi che gli tributa, nel corso della nottata, entusiastiche standing ovation a ripetizione.È un colpo di scena che ha fatto saltare tutti i pronostici e spalanca orizzonti ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Joon Ho batte Scorsese 4 a 0 - nymphsrose : Crepo Bong Joon Ho batte il piano sequenza di Mendes #Oscars -