Harry e Meghan, prima uscita pubblica in Florida - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Francesca Rossi È stata la Florida il teatro della prima apparizione pubblica di Harry e Meghan dopo l’abbandono della royal family e in questa occasione il principe Harry ha parlato della difficoltà nel superare la morte di Lady Diana e dell’inevitabilità della Megxit La Florida è stata lo scenario della prima uscita pubblica di Harry e Meghan dopo la Megxit e il loro successivo trasferimento in Canada. Lo scorso 6 febbraio il principe ha tenuto un discorso all’Alternative Investment Summit, un meeting organizzato a South Beach (Miami) dalla multinazionale JP Morgan. Durante l’evento il duca di Sussex ha raccontato molto di sé, del suo passato e delle sue decisioni più recenti, senza nascondere fragilità e debolezze di fronte a una platea gremita, tra cui spiccavano celebri nomi come quello di Bill Gates e Jennifer Lopez. Come riporta il New York Post Harry ha parlato della ... ilgiornale

