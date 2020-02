Gianni Morandi sugli Oscar: "Non ho vinto io ma sono contentissimo" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gianni Morandi sui social ringrazia: "Ma non ho vinto io" Novella Toloni "Oggi mi chiamano tutti come se avessi vinto l'Oscar ma il premio lo ha vinto il film coreano "Parasite", ma io sono contentissimo, il film è bellissimo e dentro c'è qualcosa di italiano", così Gianni Morandi commenta il trionfo agli Oscar di "Parasite", dove il suo brano "In ginocchio da te" è colonna sonora della scena finale. Oscar Persone: Gianni Morandi  ilgiornale

