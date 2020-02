Crescita, l’Ufficio parlamentare di bilancio taglia le stime per il 2020 da +0,5 a +0,2%. Nel 2021 pil a +0,7%, ma solo se non aumenta Iva (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo la brusca frenata di fine 2019, la Crescita dell’economia italiana “è destinata a restare modesta” con un pil stimato a +0,2% nel 2020 (0,1% al netto della correzione per i giorni lavorativi), contro il +0,5% previsto lo scorso ottobre e il +0,6% a cui punta il governo. Lo scrive l’Ufficio parlamentare di bilancio nell’ultima nota congiunturale. Nel primo trimestre il Pil, stando ai dati oggi a disposizione, “non recupererebbe il netto calo del periodo precedente. L’attività economica riprenderebbe vigore nei trimestri successivi, sostenuta dal lento recupero della domanda interna; l’apporto del commercio estero sarebbe invece molto modesto”. Ma sullo scenario italiano “pesano fattori di rischio fortemente orientati al ribasso”, compreso il coronavirus, “che potrebbero incidere sul contesto globale e, di conseguenza, anche sul nostro ... ilfattoquotidiano

