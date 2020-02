Coronavirus Rezza | La coppia di Taiwan non dovrebbero costituire rischi  

Coronavirus monitor : quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto : Il contagio da Coronavirus continua ad avanzare, con un incremento dei casi che possiamo registrare anche il 10 febbraio. Il tutto è stato reso possibile grazie ai crescenti controlli sempre più stringenti sia in Cina che nel resto del mondo. quanti sono i morti per Coronavirus Il numero di casi segnalati però porta il nuovo «demone», come lo ha definito Xi Jinping, a superare la Sars, la terribile sindrome che spavento il mondo nel 2003. Al ...

Come si trasmette il Coronavirus? L’esperto fa chiarezza : Secondo un esperto cinese, Feng Luzhao, ricercatore di malattie infettive presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, il nuovo coronavirus non “galleggia” nell’aria a lungo, e attualmente non è dimostrato che possa essere trasmesso attraverso l’aerosol. Il virus viene trasmesso principalmente attraverso goccioline respiratorie e via contatto, ha precisato Feng, aggiungendo che ...

Cosa fa (e cosa non fa) TikTok per proteggere la sicurezza dei suoi utenti. Anche sul Coronavirus : 236 video pubblicati al minuto, solo in Italia. I dati del 2019 sulla piattaforma nata dall’evoluzione di Musical.ly rendono bene l’idea di quanto sia diventata virale. Sempre nel 2019 ha raggiunto, in tutto il mondo, 1,5 miliardi di download. Un po’ Instagram, un po’ YouTube, TikTok è una piattaforma in cui è possibile caricare brevi video, della durata di 15 o 60 secondi. Si possono seguire gli utenti oppure si può ...

Coronavirus - le vittime hanno oltre 60 anni ma il medico cinese è morto a 34. L’esperto : “Dipende da come ognuno è attrezzato geneticamente” : Il decorso peggiore della malattia causata dal nuovo Coronavirus riguarda gli over 60 con patologie croniche, stando ad uno studio pubblicato su Lancet e a un report messo a punto dagli esperti cinesi su altri 450 casi. Eppure si sono registrate vittime tra persone più giovani e casi di contagio anche nei bambini. Il caso più noto è quello di Li Wenliang, l’oftalmologo per primo aveva lanciato l’allarme, rimasto inascoltato e ...

Truffe online - allarme sicurezza file allegati : c’entra il Coronavirus : Gli esperti stanno lanciando un allarme sulla sicurezza dei dispostivi: attenzione alle Truffe online con i file allegati, tutto ha a che fare con il Coronavirus Truffe online (fonte foto: Pixabay) Il pericolo delle Truffe online è purtroppo sempre dietro l’angolo, e proprio in questi giorni gli esperti stanno lanciando un allarme al riguardo, per qualcosa che metterebbe in pericolo i vostri dispositivi come pc, tablet e smartphone: ...

Coronavirus - Gianni Rezza : "Vi dico io cosa deve preoccupare di più dei cinesi infetti a Roma" : Gianni Rezza, il direttore del dipartimento delle malattie infettive dell' Istituto superiore di sanità, getta acqua sul fuoco dell' isteria collettiva da Coronavirus."Bene fa il governo a mantenere alta l' asticella di attenzione contro il pericolo di epidemia. Dopo diversi giorni dalla chiusura de

Coronavirus - l'allarme di Giovanni Rezza : "Bomba Africana - se arriva nel continente nero l'Italia rischia" : Il Coronavirus si espande a macchia d'olio. L'epidemia che sta spaventando il mondo potrebbe esplodere anche in Africa, al punto di farne un luogo di incubazione e di trasmissione. Lo sa anche il governo italiano che - secondo Il Messaggero - ha optato, proprio per questo, di far sbarcare la nave de

Coronavirus - blitz di Forza Nuova contro i negozi cinesi : «Comprate italiano per la sicurezza» : «Cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane». Il messaggio è firmato Forza Nuova: il gruppo di estrema destra ha preso la palla al balzo. Con il serpeggiare dell’epidemia da Coronavirus i militanti di estrema destra non hanno perso tempo e hanno lanciato un appello agli italiani contro la comunità cinese affiggendo cartelli alle vetrine di alcuni negozi orientali. La ...

Voli intermedi e falle nella sicurezza : così ha aggirato i controlli sul Coronavirus : Federico Garau L'ingegner Andreozzi ha potuto verificare in prima persona tutti i limiti nei controlli preventivi alle frontiere: "Per scrupolo mi sono messo in quarantena da solo" Alcune preoccupanti falle nel sistema di sicurezza che dovrebbe proteggere i confini nazionali dal pericolo di una potenziale diffusione del coronavirus sono state rivelate da un nostro connazionale, come rivelato da "La Nazione", che le ha potute ...