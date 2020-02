‘Come una madre’ domina gli ascolti, cresce ‘Live – Non è la D’Urso’ grazie al caso Morgan – Bugo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con 5.034.000 spettatori pari al 19.9% di share, la fiction 'Come una madre' ha vinto la gara degli ascolti. Vanessa Incontrada continua a essere amatissima dal pubblico, che la segue sempre con piacere. Su Canale5, complice l'effetto Morgan, registra una lieve crescita anche 'Live - Non è la D'Urso' che ottiene il 16.7% di share. fanpage

