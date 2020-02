Chiara Ferragni e Fedez al party per gli Oscar, i fan notano un particolare: «Che cambiamento!» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chiara Ferragni e Fedez non potevano mancare agli Oscar 2020. La coppia glamour italiana ha presenziato al party organizzato da Vanity Fair proprio nella più importante notte dell'anno. A... leggo

trash_italiano : E PENSARE CHE AVREMMO POTUTO AVERE CHIARA FERRAGNI E GIULIA DE LELLIS SU QUEL PALCO. #Sanremo2020 #Justice - HuffPostItalia : 'Chiara Ferragni cercava un privé nella mia pizzeria. Le ho detto: per me i clienti sono uguali' - fanpage : 'No, non abbiamo privèe. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo' -