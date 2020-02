Canottaggio: 37° edizione della Regata Internazionale Inverno sul Po (Di martedì 11 febbraio 2020) Canottaggio: 37° edizione della Regata Internazionale Inverno sul Po. Due risultati importanti per il Circolo Canottieri Napoli con Andrea Ciccarelli e con Francesco e Mario Cella. Si è conclusa ieri la 37° edizione della Regata Internazionale Inverno sul Po. Circa 5000 atleti provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni (Germania, Romania, Francia e Svizzera) affascinati dal Regatare sul fiume Po. Un successo straordinario sia dal punto di vista organizzativo che tecnico. Due risultati importanti per il Circolo Canottieri Napoli con Andrea Ciccarelli e con Francesco e Mario Cella. Nella categoria Junior i colori giallorossi erano rappresentati da Andre Ciccarelli sull’otto Junior misto Federale che è stato battuto dalla Germania per soli 1″66. L’equipaggio era formato (Simone Pappalepore, Pietro Olivieri, Andrea Licatalosi, Andrea Ciccarelli , Federico Ceccarino, ... 2anews

