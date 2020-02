Belen Rodriguez vince ancora. L’inquadratura ‘la mette a nudo’ (Di lunedì 10 febbraio 2020) La straordinaria Belen Rodriguez non smette mai di sorprendere e quasi ogni giorno manda in visibilio i suoi fan con degli scatti da sogno che infiammano il web e i social network. Soltanto qualche ora fa ha rischiato di far sentir male molti utenti con un’immagine di lei a tratti mistica. Impossibile non apprezzarla in tutto il suo splendore. La mamma di Santiago è come sempre in una forma smagliante, impossibile trovarle un difetto nel suo corpo impeccabile, invidiato da tutte le donne. Il suo sguardo rivolto verso l’obiettivo rende l’atmosfera ancora più intrigante, nonostante il suo volto sembri essere ricoperto di tristezza. Questo contrasto tra il suo stratosferico fisico ed il suo viso cupo hanno aumentato la sensualità della foto. Il look scelto dalla modella argentina ha poi fatto tutto il resto, visto che si è potuto ammirare soprattutto una parte del suo ... caffeinamagazine

