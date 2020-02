Agcom e Privacy: nomine per sorteggio (Di lunedì 10 febbraio 2020) La prossima potrebbe essere la settimana buona per rinnovare i vertici dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Il prolungato stallo è figlio dell’incapacità dell’attuale maggioranza di trovare accordi di potere su quelle poltrone.Ai tempi della cosiddetta Prima Repubblica, tanto vituperata da chi governa ora ma anche tanto rimpianta da molti altri, le spartizioni avvenivano col Manuale Cencelli e privilegiavano con chiarezza i rapporti di forza tra gli alleati di governo ma anche le relazioni di buon vicinato con le opposizioni, proprio in ossequio a un ideale democratico di universalità nei meccanismi di rappresentanza.I collegi delle due Autorità sono scaduti ormai otto mesi fa e, rinvio dopo rinvio, sono relegati ... huffingtonpost

