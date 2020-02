Xbox Series X | spunta online un' immagine della presunta dashboard

PlayStation 5 e Xbox Series X raggiungeranno il fotorealismo? : Il fotorealismo è sicuramente l'obiettivo che ogni videogiocatore spera di poter ammirare nei suoi titoli preferiti. Avere un videogioco da una grafica talmente avanzata da essere indistinguibile dalla realtà è rimasta per decenni una chimera, ma è qualcosa che piano piano stiamo raggiungendo, grazie all'evoluzione della tecnologia e delle potenzialità hardware/software. E se si riuscisse a combinare il fotorealismo con la realtà virtuale, ...

PS5 e Xbox Series X saranno retrocompatibili con 'quasi l'intero catalogo delle precedenti console' : Una delle maggiori domande a cui Sony deve ancora rispondere su PS5 è come funzionerà la retrocompatibilità. Sebbene sia confermato essere una feature, la compagnia deve ancora condividere maggiori dettagli. Una recente dichiarazione del CEO di Ubisoft potrebbe averci fornito alcune risposte. In occasione del report finanziario dell'editore francese, l'amministratore delegato Yves Guillemot ha spiegato che i sistemi di prossima generazione ...

Il lancio di PS5 e Xbox Series X sarà rinviato a causa del coronavirus? : Durante le festività natalizie di quest'anno arriveranno le nuove console PlayStation e Xbox.Ma PlayStation 5 e Xbox Series X, proprio come gran parte dell'elettronica di consumo mondiale, vengono prodotte in Cina. E la Cina è attualmente il punto focale dell'epidemia di coronavirus.Quasi tutti i decessi a causa del virus sono stati riscontrati nella Cina continentale. Oltre 28.000 persone sono state segnalate infette solo da mercoledì.Leggi ...

PS5 e Xbox Series X minacciate dal Coronavirus - next gen a rischio? : L'anno di PS5 e Xbox Series X è ormai cominciato da diverse settimane. La fine del 2020 vedrà infatti l'arrivo delle console di prossima generazione di Sony e Microsoft. Tanta è l'attesa da parte dei fan, che sono pronti ad approcciare ai nuovi hardware dei due colossi, la cui potenza computazionale mira a stabilire nuovi standard in ambito videoludico. Le conferme sulla piattaforma Microsoft permettono infatti di essere ottimisti, mentre le ...

'Le specifiche di PS5 e Xbox Series X non avranno lo stesso impatto del cloud streaming' : Sony e Microsoft devono ancora rivelare in modo preciso le specifiche di PS5 e Xbox Series X, anche se alcune cose già le sappiamo e in molti nel settore sono entusiasti. Entrambe le macchine monteranno un SSD e diverse varianti personalizzate del processore Zen 2 di AMD, mentre Xbox Series X vanta anche la memoria GDDR6.Ma secondo il veterano del settore Alex Hutchinson - direttore creativo di Journey to the Savage Planet - queste tecnologie ...

Xbox Series X : l'IA neurale potrebbe garantire texture migliori ai giochi retrocompatibili : PlayFab è un'azienda acquisita da Microsoft nel 2018 specializzata nel cloud gaming che, attualmente, sta sperimentando la tecnologia dell'IA neurale per migliorare le texture dei vecchi giochi.Sappiamo che con Series X Microsoft punta nuovamente sulla retrocompatibilità e, dunque, gli esperimenti sarebbero collegati alla feature. Con la tecnologia si punterebbe a migliorare il comparto visivo dei titoli delle precedenti generazioni senza ...

'Xbox Series X punta a prestazioni decisamente migliori ma PS5 costerà meno' : Mentre PS5 e Xbox Series X si avvicinano a grandi passi, ancora non sappiamo con precisione quali siano le reali potenzialità delle due console. Tuttavia, qualcuno è convinto che la macchina di Microsoft offrirà prestazioni migliori rispetto a quelle della nuova PlayStation di Sony.Secondo il caporedattore di IGN Japan, Daniel Robson, "non c'è dubbio che Xbox Series X punti a prestazioni incredibilmente più elevate rispetto a PS5". Robson lo ha ...

Xbox Series X : l'IA neurale permetterebbe ai giochi retrocompatibili di avere texture migliori : PlayFab è un'azienda acquisita da Microsoft nel 2018 specializzata nel cloud gaming che, attualmente, sta sperimentando la tecnologia dell'IA neurale per migliorare le texture dei vecchi giochi.Sappiamo che con Series X Microsoft punta nuovamente sulla retrocompatibilità e, dunque, gli esperimenti sarebbero collegati alla feature. Con la tecnologia si punterebbe a migliorare il comparto visivo dei titoli delle precedenti generazioni senza ...

'Xbox Series X punta a prestazioni molto più elevate rispetto a PS5' : Mentre PS5 e Xbox Series X si avvicinano a grandi passi, ancora non sappiamo con precisione quali siano le reali potenzialità delle due console. Tuttavia, qualcuno è convinto che la macchina di Microsoft offrirà prestazioni migliori rispetto a quelle della nuova PlayStation di Sony.Secondo il caporedattore di IGN Japan, Daniel Robson, "non c'è dubbio che Xbox Series X punti a prestazioni incredibilmente più elevate rispetto a PS5". Robson lo ha ...

Xbox Series X vs PS5? Per Phil Spencer Google e Amazon sono i veri rivali di Microsoft : Una recente dichiarazione di Phil Spencer in un articolo su Protocol ha tracciato un quadro chiaro di dove Microsoft pensa che l'industria dei giochi andrà in futuro. Anche se l'azienda lancerà una nuova console Xbox quest'anno, Spencer vede lo streaming come il futuro dei giochi."Quando parliamo di Nintendo e Sony, abbiamo un sacco di rispetto per loro, ma vediamo Amazon e Google come i principali concorrenti", ha detto Spencer. Mentre il boss ...

Xbox Series X avrà una porta per le memorie espandibili secondo alcuni insider : Quando una dozzina di giorni fa un leak ha svelato l'aspetto posteriore della next-gen di Microsoft rivelando le porte di Xbox Series X, parte delle critica e dei fan è rimasta incuriosita da una porta apparentemente senza spiegazione. Quale potrebbe essere la sua funzione? Forse oggi abbiamo la risposta e sembra davvero molto interessante.La risposta a questa questione arriva da Thurrott, un portale notoriamente affidabile e vicino all'universo ...

PS5 e Xbox Series X : Nuovi dettagli leak e ufficiali : Attraverso il sito web ufficiale di Sony Playstation Japan e mediante alcuni leak trapelati in rete con tanto di foto, siamo venuti a conoscenza di Nuovi dettagli su PS5 e Xbox Series X e vogliamo condividerli con voi. Xbox Series X e PS5: Nuovi dettagli svelati Partiamo prima di tutto dalla Xbox Series X che potete vedere nella foto riportata in alto. Il suo design fu svelato lo scorso anno per cui non è una novità, ...

'PS5 e Xbox Series X non avranno un impatto sulle vendite di Switch quest'anno' : Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha discusso di come la società si senta a suo agio nonostante l'imminente arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X alla fine dei quest'anno.In una sessione Q&A con investitori e analisti, Furukawa ha rivelato che il proprietario della piattaforma crede che il lancio delle console next-gen di Sony e Microsoft cambierà l'industria, ma questa modifica non avrà alcun impatto sul business di ...

PlayStation 5 vs Xbox Series X : la console Sony offrirà le migliori performance - ma la differenza sarà minima secondo un rumor : Le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X devono ancora essere svelate completamente al mondo intero, ma la guerra delle performance e delle caratteristiche hardware è già attiva da parecchio tempo. Ovviamente, al centro di queste discussioni ci sono soltanto rumor e voci di corridoio, dato che le vere specifiche tecniche di entrambe sono ancora avvolte nel mistero.Per aggiungere un po' di altra carne al fuoco, riportiamo oggi un nuovo ...