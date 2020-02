Uccide a fucilate un 25enne, coetaneo accusato di omicidio aggravato. Il giovane è morto in ospedale (Di domenica 9 febbraio 2020) Davide Vinci, ragazzo di 24 anni arrestato lo scorso mese di dicembre per aver sparato a un coetaneo, è stato accusato di omicidio aggravato. La vittima, ricoverata in ospedale, è deceduta Si aggrava la situazione giudiziaria di Davide Vinci. Il ragazzo, 24 anni, è detenuto nel carcere di Caltagirone (Catania) da quando – lo scorso … L'articolo Uccide a fucilate un 25enne, coetaneo accusato di omicidio aggravato. Il giovane è morto in ospedale NewNotizie.it. newnotizie

