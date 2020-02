Siria, MSF: al gelo famiglie in fuga dalla guerra (Di domenica 9 febbraio 2020) Medici Senza Frontiere lancia l’allarme: almeno 1,5 milioni di Siriani in fuga dalle bombe a nord-ovest del Paese hanno cercato rifugio in un campo già sovraffollato. Spaventati e vulnerabili, si trovano in una zona di montagna con temperature che possono scendere anche sotto lo zero. Ci sono migliaia di famiglie con bambini, uomini e donne con ferite di guerra infette o con malattie croniche: secondo MSF hanno urgente bisogno di cure, assistenza psicologica, ma anche di coperte, cibo e necessario per scaldarsi. Medici Senza Frontiere chiede coperte e medicazioni d’urgenza.L'articolo Siria, MSF: al gelo famiglie in fuga dalla guerra Meteo Web. meteoweb.eu

